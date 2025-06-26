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Dusan Alimpijevic: "Fenerbahçe hak etti!"

Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic, finalin ardından gelecek sezon için daha hırslı ve agresif bir takım sözü verdi.

calendar 25 Haziran 2025 23:34 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2025 00:38
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Dusan Alimpijevic: 'Fenerbahçe hak etti!'
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Beko'ya 4-1 mağlup olarak ikincilikle yetinen Beşiktaş Fibabanka'da başantrenör Dusan Alimpijevic, takımıyla gurur duyduğunu dile getirdi.

Sırp başantrenör, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan serinin beşinci maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Güzel bir sezon geçirdiklerini belirten Alimpijevic, "Takımımla, bu kulüple gurur duyuyorum. Bu kulübün başantrenörü olduğum için çok mutluyum. Öncelikle başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Birçok kez gururumuzun ve saygınlığımızın olduğunu kanıtladık. Kulübümüz için karakterli bir şekilde oynadık." diye konuştu.


Son iki sezonda büyük ilerleme yaşadıklarını anlatan Dusan Alimpijevic, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Taraftarlarımıza söz veriyorum, seneye daha da iyi olacağız. Daha agresif ve tutkulu olmak istiyoruz. Taraftarlarımızın bu sene olduğu gibi bizi desteklemesini istiyorum. Hangi sahada oynarsak oynayalım biletler tükendi. Bundan dolayı çok mutluyum. Ayrıca Fenerbahçe'yi kutlamak istiyorum. Harika bir sezon geçirdiler. 3 kupa kazandılar. Jasikevicius oyuncularıyla çok güzel bir sezon geçirdi. Bunu hak ettiler. Taraftarlarla birbirimize karşılıklı sevgi besliyoruz. Beşiktaş'ın koçu olmaktan çok keyif alıyorum çünkü bana ve takımıma duydukları sevgiyi hissedebiliyorum. Bu yüzden taraftarlarımıza teşekkür ediyorum."


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