Dursun Özbek: "TFF bize savaş açtı!"

Dursun Özbek'in Eyüpspor maçının ardından Okan Buruk'la yaptığı görüşmede kullandığı sözler ortaya çıktı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Dursun Özbek: 'TFF bize savaş açtı!'
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03 Aralık 2024 09:14
Galatasaray'da Eyüpspor maçında alınan 2-2'lik beraberlik sonrası, Rams Park'ta olağanüstü zirve gerçekleşti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile yöneticilerin bulunduğu toplantıya, teknik direktör Okan Buruk da katıldı.

Dursun Özbek'in hocasına destek vererek, "Bu TFF bize karşı savaş açmış durumda... Bundan sonra sadece rakipleri değil, federasyonu da, hakemleri de yenmeliyiz. Yorgunluğa rağmen iyi oynadık ve sayısız fırsat harcadık. Hakemin kasıtlı yönetimi olmasa rahat kazanırdık" dediği öğrenildi.

STADYUMDA TOPLANTI

2-2 sona eren Eyüpspor karşılaşmasının ardından hakem Oğuzhan Çakır'ın kötü performansını sert şekilde eleştiren Başkan Dursun Özbek, bugün (salı) stattaki kulüp ofisinde kurmaylarıyla toplanacak.

Galatasaray'da gerçekleşecek toplantıda bir durum değerlendirmesi yapılacak. 



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