Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Konyaspor maçına yoğun trafik nedeniyle yürüyerek gitmek zorunda kaldı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Konyaspor karşılaşmasına büyük ilgili gösterdi. NEF Stadyumu etrafındaki yoğunluk nedeniyle trafik adeta kilitlendi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, aracıyla maça yetişemeyeceği için stada yürüyerek gitmeyi tercih etti.
Dursun Özbek trafiğin kilitlenmesi nedeniyle stada az bir mesafe kala yürüyerek maç öncesi tribündeki yerini aldı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Konyaspor karşılaşmasına büyük ilgili gösterdi. NEF Stadyumu etrafındaki yoğunluk nedeniyle trafik adeta kilitlendi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, aracıyla maça yetişemeyeceği için stada yürüyerek gitmeyi tercih etti.
Dursun Özbek trafiğin kilitlenmesi nedeniyle stada az bir mesafe kala yürüyerek maç öncesi tribündeki yerini aldı.
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