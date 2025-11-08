Dursun Özbek açıkladı: Şampiyonlar Ligi!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Şampiyonlar Ligi hedefini açıkladı.
Boğaziçi Üniversitesi Spor Zirvesi'nde konuşan Özbek'in sözleri şu şekilde:
"Şampiyonlar Ligi çok çetin bir yer. Çok önemli takımlar oynuyor. İlk hedefimiz 36 takım arasından çıkmak. Hedeflerimiz hep yüksek, ilk 8'de çıkmak Galatasaray için çok önemli. 8'de veya 16'da çıkarak yola devam etmek istiyoruz. Takımıma güveniyorum. Konsantrasyonu kaybetmeden bu sene Şampiyonlar Ligi'ne hedefimize ulaşacağımızı ve taraftarımızı memnun edeceğimizi umuyorum."
Boğaziçi Üniversitesi Spor Zirvesi'nde konuşan Özbek'in sözleri şu şekilde:
"Şampiyonlar Ligi çok çetin bir yer. Çok önemli takımlar oynuyor. İlk hedefimiz 36 takım arasından çıkmak. Hedeflerimiz hep yüksek, ilk 8'de çıkmak Galatasaray için çok önemli. 8'de veya 16'da çıkarak yola devam etmek istiyoruz. Takımıma güveniyorum. Konsantrasyonu kaybetmeden bu sene Şampiyonlar Ligi'ne hedefimize ulaşacağımızı ve taraftarımızı memnun edeceğimizi umuyorum."