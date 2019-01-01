"Durant ve Kyrie, Nets'i Jordan'ı almaya zorladılar" iddiası

Brooklyn Nets süperstarları Kevin Durant ve Kyrie Irving'in, 2019'da Nets'i DeAndre Jordan'ı kadroya katmaya "zorladıkları" iddia edildi.



Nets, iki sezon önce Durant ve Irving ile birlikte Jordan'ı da kadrosuna katmış, ancak tecrübeli pivot bu yaz takımla yollarını ayırmıştı.



Bleacher Report'tan Jake Fischer'a göre Brooklyn, Jordan ile 40 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamayı asla istememişti:



"Brooklyn'in DeAndre'ye asla dört yıllık bir sözleşme vermek istemediğini ve bu hamlenin Kevin ile Kyrie'nin alınmasının heyecanıyla yapıldığını söylemişlerdi.



Ve temelde Brooklyn iki yıllık bir anlaşmayı kabul etmiş olsa da, 'Bu iki yıldızı istiyorsanız, DeAndre'ya bu dört yıllık kontratı vereceksiniz' gibi bir durum söz konusu olmuştu. Bunun zaman içinde ayrı bir gerilim yarattığını düşünüyorum."



Jordan, gösterdiği performans sebebiyle geçtiğimiz sezon Nets için benchten gelen bir oyuncu haline gelmiş ve 2020-21 sezonunun son 16 maçında oynamamıştı.



Veteran pivotun verimliliği son iki sezonda düşmüştü ve son iki yılda maç başına 8.7 ribaund ve 1.0 blok ortalamaları kaydetmişti. Bunun sonucunda ise Nic Claxton ve Blake Griffin, koç Steve Nash'in kadrosunda pivot rotasyonunun iki ana parçası olmuşlardı.



