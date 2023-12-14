Durant: "Umarım Draymond ihtiyacı olan yardımı alabilir..."

Phoenix Suns'ın süperstarı Kevin Durant, Golden State Warriors'tan eski takım arkadaşı Draymond Green'in uzaklaştırma cezası hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Durant: 'Umarım Draymond ihtiyacı olan yardımı alabilir...'
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14 Aralık 2023 14:58
Phoenix Suns'ın süperstarı Kevin Durant, Golden State Warriors'tan eski takım arkadaşı Draymond Green'in uzaklaştırma cezası hakkında konuştu.

Suns pivotu Jusuf Nurkic'e vurması sebebiyle NBA tarafından süresiz olarak uzaklaştırılan Green'in, NBA kendisine geri dönme izni vermeden önce öfke nöbetlerini yönetmek adına gerekli adımları atmak zorunda kalacağı bildirilmişti.

Durant, Suns'ın Brooklyn Nets'e yenildiği dün geceki karşılaşmanın ardından Draymond'ın davranışları üzerine konuşarak, eski takım arkadaşının ruh sağlığıyla ilgili samimi endişelerini dile getirdi:

"Akılalmaz bir şeydi. Daha önce hiçbir NBA maçında böyle bir şey görmemiştim. Sürekli olay üstüne olay yaşıyor, umarım ihtiyacı olan yardımı alabilir. Ben yanındayken veya lige geldiğimde böyle değildi. Umarım gereken yardımı alır, parkelere döner ve tüm bunları geride bırakır."

Durant, Draymond'la ilgili olumlu ve cesaret verici bir tonda konuşmuş olsa da, Nurkic olayla ilgili KD ile aynı yorumu yaptığında daha tepkisel bir tavır sergilemişti.

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