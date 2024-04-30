Phoenix Suns'ın yıldızı Kevin Durant'in, bu sezon Suns hücumunda "süregelen sorunlar" yaşadığı bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania ve Doug Haller, bazı kaynakların Durant'in Suns hücumunda süregelen sorunlar yaşadığını ve ilk sezonunda Devin Booker ve Bradley Beal'le birlikte oynadığı rolde "hiç rahat hissetmediğini" söylediğini aktardı.



Durant'in takımın hücum sisteminin kendi güçlü yönlerine uygun olmadığına inandığı ve gereğinden fazla köşede beklediğini hissettiği belitildi.



Charania ve Haller, takımın hücum yapısına şüpheyle yaklaşan tek kişinin Durant olmadığını, diğer Suns oyuncularının da koçluk ekibinin yıldız üçlüsünün ortaya koyabileceği potansiyeli maksimize edip edemediklerini sorguladıklarını ekledi.



Durant ve Booker, bu sezon maç başına 27,1'er sayı ortalaması yakalayarak sayı krallığı yarışını beşinci sırada tamamlamışlardı.



Phoenix'in sezonu, Pazar gecesi Minnesota Timberwolves'un 4. maçı alarak ilk turu tamamlamasıyla hayal kırıklığı yaratan bir şekilde sona ermişti.





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