Durant: "Artık zihnen daha 'rahat' hissediyorum"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, kariyerinin yeni evresine girerken daha 'rahat' hissettiğini söyledi.



Nets ekibi San Diego Üniversitesi'ndeki antrenman kampında yeni sezona hazırlanırken, Durant, basketboldaki değişikliklere uyum sağlaması ve gelişmesiyle ilgili düşüncelerini paylaştı.



KD, kariyerinin şu anki aşamasında, genç halinin aksine daha "rahat" hissettiğini ve "uzun vadeli oyunu" anladığını itiraf etti:



"Genç olduğunuz dönemde, ligde adınızı duyurmak istiyorsunuz. Ve bazen bu yolculukta, başkalarının tepkilerini ve fikirlerini gereğinden fazla kafaya takabiliyorsunuz.



Ama şahsen biraz gevşeyip, kısa vadeli kazançlar için uzun vadeli kazançlardan ödün vermemeyi öğrenince, söylenenlere odaklanmama konusunda zihinsel olarak çok daha rahata kavuştum."



"KURU GÜRÜLTÜYÜ ÖNEMSEMİYORUZ"



Şampiyonluk getirmeyi umduğu Nets'in bir üyesi olarak üçüncü sezonuna giren KD, Kyrie Irving ve James Harden ile beraber dışarıdaki kuru gürültüye rağmen, yeni sezona hazır hissettiğini açıkladı:



"Kuru gürültüye gelince; medyadaki siz arkadaşlara, ailelerimize, arkadaşlarımıza ve hatta bizden çok şey bekleyen hayranlarımıza saygısızlık olmasın ama, olur da beklentileri karşılayamazsak, bunun hiçbir önemi yok.



Biz her gece üst düzey basketbol oynamayı hedefliyoruz ve bu standardın altına da düşmüyoruz. Sahada hem havalı, hem de istekli bir duruşumuz olmasını bekliyorum. İnsanların konuştukları, bu grup için pek önemli olmamalı."



Nets, 3 Ekim'de Lakers'a karşı ilk hazırlık maçını oynayacak ve normal sezona ise 20 Ekim'de Milwaukee Bucks'a karşı başlayacak.



