Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ikinci günü tamamlandı

14 Eylül
Kayserispor-Göztepe
1-1
14 Eylül
Fenerbahçe-Trabzonspor
0-02'
14 Eylül
Gaziantep FK-Kocaelispor
0-02'
14 Eylül
Bandırmaspor-Keçiörengücü
1-1
14 Eylül
Iğdır FK-Serik Belediyespor
1-2
14 Eylül
Amed Sportif-Pendikspor
0-02'
14 Eylül
St. Pauli-Augsburg
2-1
14 Eylül
Mönchengladbach-Werder Bremen
0-233'
14 Eylül
Burnley-Liverpool
0-1
14 Eylül
M.City-M. United
1-031'
14 Eylül
Celta Vigo-Girona
1-1
14 Eylül
Levante-Real Betis
2-283'
14 Eylül
Osasuna-Rayo Vallecano
19:30
14 Eylül
Barcelona-Valencia
22:00
14 Eylül
Roma-Torino
0-1
14 Eylül
Atalanta-Lecce
4-1
14 Eylül
Pisa-Udinese
0-1
14 Eylül
Sassuolo-Lazio
0-03'
14 Eylül
AC Milan-Bologna
21:45
14 Eylül
Lille-Toulouse
2-1
14 Eylül
Brest-Paris FC
0-2DA
14 Eylül
Metz-Angers
1-045'
14 Eylül
PSG-Lens
1-045'
14 Eylül
Strasbourg-Le Havre
0-0DA
14 Eylül
Rennes-Lyon
21:45
14 Eylül
Excelsior-S. Rotterdam
0-1
14 Eylül
Heracles-Alkmaar
1-2
14 Eylül
FC Utrecht-FC Groningen
0-1
14 Eylül
Telstar-Fortuna Sittard
1-161'
14 Eylül
Elversberg-Dynamo Dresden
2-2
14 Eylül
Greuther Fürth-Kaiserslautern
0-3
14 Eylül
Preussen Muenster-Fortuna Düsseldorf
1-2
14 Eylül
Royal Antwerp-Gent
1-2
14 Eylül
Cercle Brugge-Sporting Charleroi
2-3
14 Eylül
Anderlecht-Genk
19:30
14 Eylül
St.Truiden-Westerlo
20:15
14 Eylül
Ried-Hartberg
0-2
14 Eylül
Rapid Wien-WSG Tirol
4-1
14 Eylül
Sturm Graz-Austria Wien
0-1DA
14 Eylül
Winterthur-Sion
2-3
14 Eylül
FC Luzern-Young Boys
1-275'
14 Eylül
Grasshopper-Lausanne
2-068'
14 Eylül
Estrela da Amadora-V. Guimaraes
0-172'
14 Eylül
Arouca-Casa Pia AC
20:00
14 Eylül
Braga-Gil Vicente
22:30
13 Eylül
Nizhny Novgorod-Torpedo Moscow
0-0IPT
14 Eylül
Samara-PFC Sochi
2-0
14 Eylül
Baltika-Zenit St. Petersburg
0-0
14 Eylül
FC Rostov-CSKA Moskova
19:30
14 Eylül
Southampton-Portsmouth
0-0
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Boulogne-SC Bastia
20:00
14 Eylül
Virtus Entella-Mantova
1-0
14 Eylül
Sudtirol-Palermo
0-1DA
14 Eylül
Empoli-Spezia
20:30
14 Eylül
FC Andorra-Cordoba
3-1
14 Eylül
Racing Santander-Cultural Leones
1-488'
14 Eylül
Castellon-AD Ceuta FC
19:30
14 Eylül
Sporting Gijon-Burgos CF
19:30
14 Eylül
Granada-Leganes
22:00
14 Eylül
Liefering-SV Austria Salzburg
3-2
14 Eylül
Portimonense-Sporting CP B
1-2
14 Eylül
Maritimo-Vizela
1-1
14 Eylül
Torreense-Pacos de Ferreira
0-075'
14 Eylül
FC Porto B-Uniao de Leiria
1-154'
14 Eylül
Chaves-Feirense
20:00
14 Eylül
Viborg-AGF
1-2
14 Eylül
FC Nordsjaelland-FC Midtjylland
1-0
14 Eylül
Silkeborg-OB
0-13'
14 Eylül
Bryne-Tromsoe
0-2
14 Eylül
Hamarkameratene-Stroemsgodset
1-047'
14 Eylül
KFUM-Viking
2-1DA
14 Eylül
Sarpsborg 08-Sandefjord
2-0DA
14 Eylül
FK Haugesund-Rosenborg
20:15
14 Eylül
Skeid-Moss
1-1
14 Eylül
Mjoendalen-Lyn
0-1DA
13 Eylül
Wisla Plock-Cracovia
0-0ERT
14 Eylül
Motor Lublin-Termalica Nieciecza
1-1
14 Eylül
Legia Warszawa-Radomiak Radom
4-1
14 Eylül
Widzew Lodz-Arka Gdynia
1-030'
14 Eylül
Kilmarnock-Celtic
1-2
14 Eylül
Asteras T.-AE Larissa
2-0DA
14 Eylül
Kifisia FC-Panathinaikos
1-1DA
14 Eylül
Levadiakos-AEK Athens
20:00
14 Eylül
OFI Crete-PAOK
21:30
14 Eylül
Instituto-Argentinos Juniors
21:00
14 Eylül
Gimnasia LP-Union
21:00
14 Eylül
Rosario Central-Boca Juniors
23:30
15 Eylül
Defensa y Justicia-Club Atletico Platense
02:00
15 Eylül
Tigre-Talleres
02:00
14 Eylül
Red Bull Bragantino-Sport Recife
1-1
14 Eylül
Atletico MG-Santos FC
22:00
14 Eylül
Juventude-Flamengo
22:00
14 Eylül
Sao Paulo-Botafogo RJ
23:30
15 Eylül
Vasco da Gama-Ceara
02:30

Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ikinci günü tamamlandı

Japonya'da düzenlenen 20. Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ikinci günü sona erdi.

calendar 14 Eylül 2025 18:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Başkent Tokyo'daki organizasyonun ikinci gününde, 6 disiplinde madalya heyecanı yaşanırken şampiyona kapsamında şu ana kadar 500 binin üzerinde bilet satıldığı duyuruldu.

Kadınlar maratonda Kenyalı atlet Peres Jepchirchir, 2.24.43 ile bu sezonki en iyi derecesine imza atarak şampiyon oldu. Etiyopyalı atlet Tigist Assefa, 2.24.45'lik derecesiyle ikinci olurken Uruguaylı Julia Patternain, 2.27.23'lük derecesiyle bronz madalya kazandı.


Maratona dünya sıralamasında 288. sırada giren ve bronz madalya elde eden Uruguaylı atlet Paternain, ülkesinin Dünya Atletizm Şampiyonası tarihindeki ilk madalyasını aldı.

- "Madalya mı? Radarda bile gözükmedi."

Paternain, yarıştan sonra yaptığı açıklamada, "Yarıştan önceki gece antrenörümle konuştum. Üç hedefimiz vardı. C hedefi sadece yarışı bitirmekti çünkü hava çok sıcak ve nemliydi. B hedefi, belki ilk 30'a girmekti. A hedefi ise ilk sekize girmekti. Hepsi bu. Madalya mı? Radarda bile gözükmedi." ifadelerini kullandı.

Kadınlar disk atmada ABD'li Valerie Allman, 69 metre 48 santimetrelik atışıyla zirvede yer alırken son iki olimpiyat şampiyonu ABD'li atlet, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda ilk kez altın madalya kazandı. Hollandalı atlet Jorinde van Klinken, 67.50'lik derecesiyle ikinci, Kübalı Silinda Morales ise 67.25'lik derecesiyle kürsünün üçüncü basamağına çıktı.

Kadınlar uzun atlamada olimpiyat şampiyonu ABD'li atlet Tara Davis-Woodhall, 7.13'lük derecesiyle dünya şampiyonu olduktan sonra başarısını Paralimpik şampiyonu eşi Hunter Woodhall ile kucaklaşarak kutladı. Alman atlet Malaika Mihambo, 6.99'luk derecesiyle gümüş, Kolombiyalı Natalia Linares ise 6.92'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.

Erkekler 10 bin metrede Jimmy Gressier, 28.55.77'lik derecesiyle altın, Etiyopyalı Yomif Kejelcha, 28.55.83'lük derecesiyle gümüş, İsveçli Andreas Almgren ise 28.56.02'lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

- Erkekler 100 metrede Seville, altın madalya kazandı

Günün en çok merak edilen sprint yarışlarında ise erkekler 100 metrede Jamaikalı Oblique Seville, rakiplerini geride bırakarak 9.77'lik kişisel en iyi derecesiyle bitiş çizgisini ilk sırada geçti.

Jamaikalı Kishane Thompson, 9.82'lik derecesiyle gümüş, ABD'li sprinter Noah Lyles ise 9.89'luk derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

200 metrede son olimpiyat şampiyonu Botsvanalı sprinter Letsile Tebogo, hatalı çıkış yapması nedeniyle diskalifiye edildi.

- Kadınlar 100 metrede Jefferson-Wooden, şampiyona rekorunu kırdı

Kadınlar 100 metre mücadelesinde ABD'li Melissa Jefferson-Wooden, 10.61'lik derecesiyle şampiyona rekorunu kırdı.

Jamaikalı sprinter Tina Clayton, 10.76'lık derecesiyle ikinci olurken Saint Lucia'dan Julien Alfred ise 10.84'lük derecesiyle bronz madalya aldı.

Jefferson-Wooden'ın performansı aynı zamanda 2021'de aynı stadyumda düzenlenen Tokyo Oyunları'nda Elaine Thompson-Herah'ın olimpiyat rekoruyla eşitlendi.

İkinci günde hayal kırıklığı yaşayan isim Norveçli atlet Jakob Ingebrigtsen olurken Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu atlet, 1500 metre elemelerinde serisinde 8. olarak elendi.

 - 8 milli atlet mücadele edecek

Organizasyonun üçüncü gününde erkekler maratonda İlham Tanui Özbilen, Kaan Kigen Özbilen ve Sezgin Ataç mücadele ederken erkekler çekiç atma elemelerinde Halil Yılmazer ve Özkan Baltacı, 400 metre engelli elemede Berke Akçam ve İsmail Nezir ile erkekler sırıkla atlamada finalinde Ersu Şaşma yarışlarına çıkacak.

Erkekler sırıkla atlamada finale kalan milli atlet Ersu Şaşma'nın final mücadelesi, 15 Eylül'de TSİ 13.49'da başlayacak.

Dünyanın en iyi atletlerini bir araya getiren organizasyonda 200 ülkeden, 2200 sporcu mücadele ediyor. 9 gün sürecek şampiyona boyunca 49 kategoride, 147 madalya verilecek.

Türkiye, organizasyona 12 erkek, 8 kadın sporcuyla katılıyor.

  • KL
