Dumars: "Yük yönetimi, sakatlıkları engellemiyor"

NBA'in basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Joe Dumars, 'yük yönetiminin' sakatlıkları ve yorgunluğu engellemediğini iddia etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Dumars: 'Yük yönetimi, sakatlıkları engellemiyor'
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12 Ekim 2023 15:32
Son güncelleme 12 Ekim 2023 15:34
NBA'in basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Joe Dumars, 'yük yönetiminin' sakatlıkları ve yorgunluğu engellemediğini iddia etti.

Son yıllarda pek çok kişi, oyuncuların sakatlıklardan kaçınmasına ve playofflara %100 hazır olmalarını sağlamalarına yardımcı olacak çözümün yük yönetimi olduğunu ileri sürmüştü.

The Athletic'ten Joe Vardon ve Sam Amick tarafından hazırlanan yakın tarihli bir raporda Dumars, verilerin, yük yönetiminin faydalarını desteklemediğini açıkladı:

"Önceden, verilerin oyuncuları belirli bir süre dinlendirmeniz gerektiğini gösterdiği ve bunun da onların oynamamalarını haklı çıkardığı yönünde bir sonuç vardı.

Geçen süreçte elde ettiğimiz verilerde, yük yönetiminin sakatlık, yorgunluk veya buna benzer herhangi bir durumun gerçekleşmemesiyle ilişkili olmadığını gördük. Bu, arka arkaya gecelerde oynanan maçların ikincilerinde, oyuncuların o kadar verimli olmayabileceğini gösteriyor.

Elbette herkes 82 maç oynamayacak ama herkesin 82 maç oynamayı istemesi gerekiyor. Ve şu anda yeniden kurmaya çalıştığımız kültür bu."

NBA'in yıldız oyuncuların daha fazla hazır olmasını istemesi nedeniyle bir dizi yeni kural uygulamaya konulmuştu. 2023-24 NBA sezonundan itibaren ise, oyuncuların normal sezon ödüllerine aday olmaya hak kazanabilmeleri için minimum 65 maç oynamaları gerektiği açıklanmıştı.

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