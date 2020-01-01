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Dudley, "The Last Dance" belgeselini, LeBron'la izlemiş!

Los Angeles Lakers veteranı Jared Dudley, takım arkadaşı LeBron James ile birlikte "The Last Dance" belgeselini izlemenin nasıl bir tecrübe olduğunu paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers veteranı Jared Dudley, takım arkadaşı LeBron James ile birlikte "The Last Dance" belgeselini izlemenin nasıl bir tecrübe olduğunu paylaştı.

Dudley, Michael Jordan'a Chicago Bulls hanedanı belgeseli "The Last Dance" i LeBron ile beraber izlediğini açıkladı.

Veteran oyuncu, LeBron'un kendisi ve herkes gibi büyük bir Jordan hayranı olduğunu söyledi. Dudley, Bill Simmons ve Ryen Russillo ile Bill Simmons Podcast'te konuk oldu ve James'in MJ'in kendisinden daha iyi olduğunu söylediği anlar olup olmadığı sorulduğunda, böyle bir şey olmadığını belirtti:

"Hayır. Böyle bir yorum söylediğini hiç duymadım. 'Michael çok fena bir adam' falan diyordu. (Dennis) Rodman'lı bölümleri çok sevmişti."

Dudley, LeBron'un GOAT tartışmasındaki yeri hakkındaki görüşleri hakkında ise, "Sadece herkesin aynı fikirde olmasını istiyor." şeklinde konuştu.


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