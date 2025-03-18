Dries Mertens: "Son karar; bırakıyorum!"

Galatasaray'ın 37 yaşındaki yıldızı Dries Mertens, sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldı. Belçikalı, Okan Buruk'un ekibinde yer alacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Dries Mertens: 'Son karar; bırakıyorum!'
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18 Mart 2025 09:21
Son haftalarda yedek kulübesine geçen Dries Mertens, sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldı.

Fizik olarak düşen Belçikalı yıldız, geçen sezon sonunda bırakacaktı ancak ailesinin telkinleri sonrasında bir yıl daha futbol oynama kararı almıştı.

Mertens'in bu sezon sonunda kesin olarak futbolu bırakacağı ancak İstanbul'da yaşamaya devam edeceği belirtildi. Mertens, Okan Buruk'un ekibinde yer alacak.

BU SEZON NE YAPTI?

37 yaşındaki Dries Mertens, bu sezon oynadığı 42 resmi maçta 5 gol atıp 18 asist yaptı.  

 
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