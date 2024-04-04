Golden State Warriors forveti Draymond Green, Yılın Savunmacısı ödülünü hak etmediğini iddia ettiği San Antonio Spurs'ün çaylak yıldızı Victor Wembanyama konusunda fikrini değiştirdi.



Green, 'The Draymond Green Show'un yakın tarihli bir bölümünde Spurs çaylağı hakkında şunları söyledi:



"Geçtiğimiz haftalarda burada Wemby'nin Yılın Savunmacısı seçilmemesi gerektiğini söylediğimi biliyorum fakat hepsi birer yalandı. Wemby Yılın Savunmacısı olmalı çünkü savunması muhteşem. Savunması ile toplu veya topsuz alanda oyunu etkileme biçimi, herkese büyük problem yaratıyor.



Potaya doğru giden adamların turnike atmaktan vazgeçip başka tarafa gitmeleri her zaman bir sorundur. Ve bu bir nevi şutunun bloklandığı anlamına da geliyor ama asla kağıda yansımıyor. Perdeleme yapmak gibi düşünün. Perde yaptığınız oyuncu boş şutu soktuğunda da kimse size asist yazmıyor.



Hangi laboratuvarda yaratıldı bilmiyorum ama o laboratuvarda benim de kendime bir çocuk yaratmam gerekiyor, çünkü bu adam inanılmaz."



Wembanyama bu sezon sahada ortalama 29,3 dakika kalırken, maç başına 21,2 sayı, 10,5 ribaund, 3,7 asist, 3,5 blok ve 1,3 top çalma ortalamalarına sahip.





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