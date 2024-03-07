Golden State Warriors forveti Draymond Green, San Antonio Spurs çaylağı Victor Wembanyama'nın Yılın Savunmcısı ödülüne layık olmadığını iddia etti.



Green, takımın savunma performansının oldukça önemli bir faktör olduğunu öne sürerek, Wembanyama'nın Yılın Savunmacısı ödülü için adaylığını sorguladı.



Warriors forveti, Wemby'nin olağanüstü savunma becerilerini kabul ederken, kendisinin bu prestijli ödüle uygunluğu konusundaki şüphelerini dile getirdi:



"Wemby ligde top çalmalarda 12. sırada ve bloklarda ise birinci sırada. Bunlar harika rakamlar ve kendisi kariyerine devam ettikçe, takımı da daha iyiye gidiyor. Ve bu rakamların azalacağını da hiç sanmıyorum.



Wemby'nin blok yapma ve top çalma ivmesinin azalacağını düşünmediğim için, sahip olacağı rakamlarla Yılın Savunmacısı ödülünü kazanma fırsatına sahip olacaktır.



Fakat şahsen o sezonun bu sezon olduğunu sanmıyorum. Rudy Gobert bu yıl gösterdiği performansı göstermemiş olsaydı bile, yine de bu ödülün, takımı ligin savunma reytinginde 24. sırada yer alan bir oyuncuya verilmemesi gerektiğini düşünüyorum."



Sezon boyunca olağanüstü savunma performanslarıyla dikkat çeken Wembanyama, maç başına ortalama 3,4 blokla bu alanda lige liderlik ederken, maç başına 1,3 top çalmayla ise 12. sırada yer alıyor.



Wemby ayrıca sezonda 20.7 sayı ve 10.3 ribaund ortalamalarına sahip.





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