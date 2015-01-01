Draymond ve Allen "tarihin en iyi savunmacısı" üzerine tartıştı!

Golden State Warriors yıldızı Draymond Green, NBA tarihindeki en iyi savunmacı olduğunu söyledi ve kendisiyle aynı fikirde olmayan eski NBA oyuncusu Tony Allen ile Twitter üzerinden bir tartışmaya girdi.



Yakın zamanda "Dubs Talk" isimli podcaste konuk olan Draymond, kendisinin NBA'de yalnızca şimdiki zamanda değil, tüm zamanlarda en iyi savunmacısı olduğunu açıkladı:



"Sanırım oyunun gördüğü en iyi savunmacı benim. Yüzde yüz. Ben böyle düşünüyorum.



Ayrıca oyuna farklı bir perspektiften baktığım için, çoğu insanın baktığından çok daha farklı gördüğümü düşünüyorum. Bence bir oyuncuyu iyi bir savunmacı yapan şeyler; tepki süresi, sertlik, olanları gelişmeden çok önce görebilmek ve en önemlisi, bir savunma oyununu bitirmek için ribaund almak. Ki bence iyi ribaund alıyorum. Oyunun savunma tarafını oluşturan tüm yönlerde harika olduğumu düşünüyorum.



Bana göre NBA'de oynamış en iyi savunmacı benim. Dediğimin arkasındayım, kendimi herkesin karşısına koyardım."



TONY ALLEN'IN YANITI GECİKMEDİ!



Draymond'ın bu cesur ifadesine, kariyerinde altı kez savunma beşlerine seçilmiş olan ve efsane oyuncu Kobe Bryant'ın da kariyerinde karşılaştığı en zorlu savunmacı olduğunu belirttiği Allen, Twitter'da şu şekilde yanıt verdi:



"Büyük yalan! Bu unvanı sana kim verdi? Şimdiye kadar kimi kilitledin? Jay-Z'nin sözleriyle: 'Sana inanmıyoruz, daha fazla insana ihtiyacın var!'"



Green bu ifadeye, Warriors'ın 2015'te Memphis Grizzlies'e karşı oynadığı playoff serisinde, Allen'ın hücumdaki yetersizliğinden ötürü zaman zaman şut atmasına izin vermesine atıfta bulunarak, şöyle bir cevap verdi:



"Senin bu unvanı vermeni bekliyordum, ancak 2015'te ilk şampiyonluğuma giderken seni kendi takımına karşı kullandığımızda, itibarın azalmaya başlamıştı."



Allen'ın bu ifadeye yanıtı ise şöyle oldu:



"Senin itibarın gibi mi? Çünkü siz hücumdayken beşe karşı dört kişi oynuyorsunuz! Klay'i ara!"



Kariyerinde beş kez savunma beşlerine seçilmiş olan Green, 2017'de Yılın Savunmacısı ödülünü kazanmıştı.



