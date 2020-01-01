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Draymond, James Wiseman için bir ön değerlendirme sundu

Golden State Warriors yıldızı Draymond Green, NBA Draftı'nda 1. sıradan seçilmesi beklenen James Wiseman'ın Warriors ile olan uyumu hakkında bir scouting raporu verdi.

Haber; Sporx.com
Golden State Warriors yıldızı Draymond Green, NBA Draftı'nda 1. sıradan seçilmesi beklenen James Wiseman'ın Warriors ile olan uyumu hakkında bir scouting raporu verdi.

2020 NBA Draftı, sadece kısa kesilen bir kolej sezonu nedeniyle değil, aynı zamanda ne yapacağı tam olarak belirli olan oyuncuların azlığı nedeniyle de gizemlerle dolu bir sınıf.

Draymond'a göre, Wiseman, Warriors'ı bir seviye yukarı çıkarmak için tüm ham becerilere sahip bir uzun. Green, ESPN'in "Jalen & Jacoby" programında Jalen Rose ve David Jacoby ile konuştu:

"Antrenmanlarının ve özet maçlarının bazı videolarını izledim ve oldukça hareketli ve atletik bir adam gibi görünüyor. Bu yüzden hızımız ve ivmemizle, oyun şeklimizle, kesinlikle harika bir ekleme olacaktır. Ancak ne tür bir draft seçimi yapacağımızı veya kaçıncı seçileceğini gerçekten bilmiyorum. Ben bunun yaşayan bir kanıtıyım. Draft'ın nasıl gideceğini ve kartların nasıl gelebileceğini asla bilemezsiniz."


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