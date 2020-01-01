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Dr. J'den, Rivers'a "Doc" lakabını kullanma izni geldi!

Philadelphia 76ers koçu Glenn "Doc" Rivers, 76ers'ın orijinal efsanesi Julius "Dr. J" Erving'den "Doc" lakabını kullanabilmesi için onay aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers koçu Glenn "Doc" Rivers, 76ers'ın orijinal efsanesi Julius "Dr. J" Erving'den "Doc" lakabını kullanabilmesi için onay aldı.

Yeni Sixers başantrenörü, bu ayın başlarında, Julius "Dr. J" Erving'e saygısı nedeniyle kendisine "Doc" yerine Glenn olarak seslenilmesinin sorun olmadığını söylemişti. Ancak Erving bunun gerekli olmayacağını belirtti.

Efsane oyuncu, NBA.com'dan Lauren Rosen'a, Philadelphia'da iki "Doc" için yer olup olmadığı sorulduğunda "Bu konuda hiçbir problemim yok. Hiç yok." şeklinde yanıt verdi.

Ardından Erving, iki "Doc"ın kendilerini nasıl birbirlerinden ayırabilecekleri konusunda şöyle bir öneri sundu:

"Benim 'Doctor J' olduğum ve onun 'Doctor G' olduğu gerçeğiyle, Philadelphia'da bunu bu şekilde sürdürmek durumunda olacağız. Biliyorsunuz, benden önce de bir sürü 'Doc' vardı. J'yi ve G'yi ayrı tutalım, çünkü dünya çapında pek çok 'Doc' var ve onlara da destek vermeliyiz."


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