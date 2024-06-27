Dorukhan Toköz'ün yeni adresi!

Yeni sezonun çalışmalarını sürdüren Eyüpspor, Dorukhan Toköz'ün transferinde sona geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dorukhan Toköz'ün yeni adresi!
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27 Haziran 2024 15:23
Son güncelleme 27 Haziran 2024 15:57
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, Arda Turan yönetiminde yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.

İLK TRANSFER YOLDA

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Eyüpspor son olarak Adana Demirspor forması giyen Dorukhan Toköz'ü kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Adana Demirspor ile yollarını ayıran 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Eyüpspor ile anlaşmaya vardı. Son görüşmelerin ardından resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

25 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla 25 resmi maça çıkan Dorukhan Toköz bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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