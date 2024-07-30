Dortmund'da 25 milyon euro'ya transfer!

Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund, kadrosunu Yan Couto ile güçlendirmeye hazırlanıyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre, Alman ekibi, Manchester City forması giyen sağ bek Couto ile sözlü olarak anlaşma sağladı.



Borussia Dortmund, bu transfer için Manchester City'ye bonuslarla birlikte 25 milyon euro ödeyecek.



Couto'nun bu hafta sağlık kontrolünden geçmesinin ardından Borussia Dortmund'a resmi imza atması bekleniyor.



Manchester City ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Couto'nun güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.



Geçen iki sezonu Girona'da kiralık olarak geçiren Couta, İspanyol ekibinde çıktığı 95 maçta 5 gol attı ve 17 asist yaptı.





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