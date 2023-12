Miami Heat ekibinin Cleveland Cavaliers'ın yıldızı Donovan Mitchell'ı takaslamakla ilgilendiği iddia edildi.



ESPN'den Brian Windhorst, 'Brian Windhorst & The Hoop Collective' isimli podcast'inin bir bölümünde Heat'in Mitchell'a olan ilgisini ortaya çıkardı.



Her ne kadar Mitchell, Aralık ayının başlarında Cavaliers'a olan bağlılığını yeniden teyit etmiş ve takas söylentilerini önemsiz gibi göstermiş olsa da, bu durum diğer takımların onun müsait olup olmadığını sormasını engellememişti.



Windhorst, Mitchell için New York Knicks ve Brooklyn Nets gibi takımların liderliğinde bir ihale savaşı çıkacağına inandığını şu sözlerle açıkladı:



"Knicks ve Nets, Donovan'ın sözleşme imzalama şansının yüksek olacağını düşündüğüm iki takım. Eğer bir teklif savaşına girerlerse bu ilginç olabilir. Hatta muhtemelen bunu kovalayan üçten fazla takım var ama evet, elbette Heat de var."



Başlangıçta tartışmalarda en yaygın iki takım olmalarına rağmen Windhorst, Miami Heat ve Güneybatı Grubu'ndaki "en az iki takımın" 27 yaşındaki guard için takas yapmakla ilgilendiğini de sözlerine ekledi.



Windhorst, Cavaliers'ın Mitchell'ı tutmasının daha iyi olacağına inanırken, birçok takımın kendisini almak için varlıklarını ve derinliklerini boşaltmaya hazır olacağını öngördü.





