Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic'in, kalfındaki ezilme sebebiyle iki hafta kaçırdıktan sonra antrenmanlara döndüğü bildirildi.



Field Level Media'nın haberine göre Mavs yıldızı antrenmanlara başlamış olsa da, takımın Milwaukee Bucks'a karşı oynayacağı bir sonraki hazırlık maçında forma giymesi beklenmiyor.



Koç Jason Kidd, takım antrenmanları sırasında yaşadığı sakatlığın halen toparlanma sürecinde yer aldığını belirttiği Doncic'in, antrenmanda "gerçekten çok iyi" performans gösterdiğini söyledi.



Doncic, Kyrie Irving ve Klay Thompson ile henüz birlikte bir hazırlık maçında yer almadı.



25 yaşındaki Luka, önceki sezon maç başına 33,9 sayı ile ligde sayı kralı olmasının yanı sıra, kariyer rekoru 9,8 asist ve 9,2 ribaund kaydetmişti.



Mavericks ekibi, normal sezonu 24 Ekim tarihinde San Antonio Spurs'e karşı açacak.



