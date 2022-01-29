Doğuhan Aral Şimşer, Trabzonspor'u bekliyor

Trabzonspor Yönetimi gençlik operasyonunda 5. imzayı Doğuhan Aral Şimşer'e attırmaya hazırlanıyor.

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Doğuhan Aral Şimşer, Trabzonspor'u bekliyor
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29 Ocak 2022 15:34
Trabzonspor, Midtjylland ile yaklaşık 2 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden el sıkışılırken, bu rakam 4 taksit halinde ödenecek.

Danimarka kulübü, sözleşmeye gecikme halinde faiz ödenmesine ilişkin madde koydurmaya çalışırken, bu pürüzün de kısa zamanda çözüleceği öğrenildi.

19 yaşındaki Aral ise resmi imzaların atılmasını ve Trabzon'dan gelecek çağrıyı bekliyor.

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