Trabzonspor, Midtjylland ile yaklaşık 2 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden el sıkışılırken, bu rakam 4 taksit halinde ödenecek.



Danimarka kulübü, sözleşmeye gecikme halinde faiz ödenmesine ilişkin madde koydurmaya çalışırken, bu pürüzün de kısa zamanda çözüleceği öğrenildi.



19 yaşındaki Aral ise resmi imzaların atılmasını ve Trabzon'dan gelecek çağrıyı bekliyor.





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