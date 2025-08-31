Djalo'dan ilk maçında penaltı!

Beşiktaş'ın yeni transferi Tiago Djalo, siyah-beyazlılardaki ilk maçına Alanyaspor deplasmanında çıktı.
Djalo, ilk yarının uzatma dakikalarında Ogundu'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü ve Alanyaspor, penaltı kazandı.
Alanyaspor'da topun başına geçen İbrahim Kaya, 45+5. dakikada topu ağlara gönderdi ve Alanyaspor, Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti.
