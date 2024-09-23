Sacramento Kings'in eski genel menajeri Vlade Divac, 2018 NBA Draftı'nda Luka Doncic'i seçmemesinin hata olup olmadığını belirlemek için henüz çok erken olduğunu söyledi.



2015-20 yılları arasında Kings'in genel menajeri olarak görev yapan Divac, Hırvat medya kuruluşu Index.hr'ye verdiği röportajda, Doncic yerine Marvin Bagley III'ü seçme kararını şu sözlerle savundu:



"O pozisyonda, bir yıl önce seçtiğim De'Aaron Fox vardı. O zamanlar, Fox'un önümüzdeki yıllarda bir franchise yıldızı olabilecek bir oyuncu olduğuna inanıyordum.



Yanılıp yanılmadığımı zaman gösterecek. Şu an bakarsak yanılmışım gibi gözüküyor, ancak Fox'ın halen harika bir kariyere sahip olacağına inanıyorum. Luka'yı izlemeye bayılıyorum; basketbol stilini gerçekten çok seviyorum. Bu kararı almam için kendi nedenlerim vardı. Belki hata yapmışımdır ancak bunu zaman gösterecek."



Bagley, Şubat 2022'de Detroit Pistons'a takas edilmeden önce Kings'te üç buçuk sezon geçirmiş, iki yıl sonra ise Washington Wizards'a takas edilmişti.



Doncic, 2018-19 sezonunda Yılın Çaylağı ödülünü kazanmış ve sonrasında beş kez All-Star seçilmişti.



