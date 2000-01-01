Dinwiddie: "Durant, %80'inde bile Dirk Nowitzki gibi"

Brooklyn Nets guardı Spencer Dinwiddie takım arkadaşı Kevin Durant'ın %80'iyle oynamasının, Dallas Mavericks efsanesi Dirk Nowitzki gibi görüneceğini söyledi.



NBA'in askıya alınma süreci bittikten sonra bile, Durant'i bu sezon basketbol sahasında görmemiz pek olası değil. 2019 Finalleri'nde acımasız bir aşil sakatlığı geçirdikten sonra, eski MVP vücudunu rehabilitasyon ve basketbol şekline geri döndürmek için zaman ayırıyor.



Yine de, birçok kişi Durant'in gelecek sezon geri döndüğünde nasıl oynayacağından dolayı endişe duyuyor. Takım arkadaşı Dinwiddie'ye göre insanlar bunun için endişelenmemeli, çünkü %80'indeyken bile, oyunu tüm zamanların en iyi oyuncusundan biri olan Dirk'e benzeyecek:



"Buna şöyle bakıyorum: %80'inde, Dirk Nowitzki gibi olur. %100'ünde tüm zamanların en iyi skoreri zaten, ve aradaki herhangi bir yerde, hala ligin en iyi üç kısa forvetinden biri. Yani hepimiz göreceğiz, hepimiz bekliyoruz. Son derece sıkı çalıştığını biliyorum. Aşil sakatlığı geçiren diğer insanlardan biraz farklı. Tabii ki bu sakatlıktan daha iyi bir şekilde dönen Dominique Wilkins'in dışında, bu sıkıntıyı çekmiş olan diğer kişiler arasında, muhtemelen en iyi şutör o. Geri döndüğünde, dünyadaki en seçkin oyunculardan biri olmadığı bir dünya görmüyorum."



