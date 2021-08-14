Di Maria: 'Ronaldo burada olmadığı için kendini öldürmek istiyordur'

PSG'nin yıldızlarından Angel Di Maria, Messi transferini ve kulübün hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.



Tyc Sports'a konuşan Di Maria, Cristiano Ronaldo'nun da PSG kadrosunda olmak isteyeceğini belirterek "Cristiano burada olmadığı için kendisini öldürmek istiyor olmalı. PSG'nin sahip olduğu oyuncuların kalitesi inanılmaz seviyede. Büyük oyuncular her zaman en iyilerle birlikte oynamak ister. Cristiano Ronaldo da kesinlikle burada olmak istiyordur ama onun yerine Messi'yi getirdiler ve çok daha iyi oldu" diye konuştu.



Yakın arkadaşı Kun Agüero'nun da Messi etkisi nedeniyle Barcelona'ya imza attığını ancak ikilinin birlikte oynama planının suya düşmesi üzerine, "Futbolda böyle şeyler olabiliyor. Agüero da Messi ayrıldığı için kendisini öldürmek istiyor olabilir. Şimdi sakatlandı ve en kısa sürede iyileşmesini diliyorum" diye konuştu.



"KİMLERLE OYNADIM, MESSI GİBİSİNİ GÖRMEDİM"



Milli takımdan arkadaşı olan Lionel Messi'yle ilgili konuşan Di Maria, "Messi kesinlikle başka bir dünyada. Daha önce Cristiano, Neymar, Mbappe, Rooney Van Persie, Ibrahimovic, Bale, Benzema gibi yıldızlarla birlikte oynadım ama Messi gibi eşsiz birine hiç rastlamadım." sözlerini kullandı.



"BARCELONA'DA OLDUĞUNDAN DAHA RAHAT OLACAK"



Lionel Messi'nin PSG'de Barcelona'da hissettiğinden daha rahat olacağını düşündüğünü belirten Arjantinli yıldız, "Paris'te yaşadığı karşılama ile bence zaten neyin ne olduğunu anladı. Buradaki insanlar ona her antrenmanda bile sevgisini gösterecek. Onun yüzünden artık dışarı çıktığımızda yanımızda 200 kişi olacak ama alışacağız" açıklamasını yaptı.



Di Maria PSG'de çok huzurlu olduğunu belirterek geçmişte oynadığı Real Madrid ve Manchester United'da bu rahatlığı hissetmediğini belirterek, "Oralarda beni istemediklerini hissettim. Bu duyguyu iki kez Manchester United ve Real Madrid'de yaşadım." ifadelerini kullandı.



