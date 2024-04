Di Maria: 'Hakemler Sporting'e yardım ediyor'

Benfica'nın Arjantinli yıldızı Angel Di Maria, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Marsilya'yı 2-1 yenmelerinin ardından konuştu.



Hem maçı hem de ligdeki durumlarını değerlendiren Di Maria, şu sözleri sarf etti;



"Marsilya'nın zor bir takım olduğunu biliyoruz, özellikle de evlerinde, taraftarlar Velodrome'da iyi bir atmosfer yaratıyor. Elimizden geldiğince iyi hazırlanacağız, şimdi bir sonraki lig maçına odaklanacağız ve olumlu bir sonuç almak için iyi oynamak isteyeceğiz. Adil olmayan bir sonuç, harika bir oyun oynadık ama birkaç top kaybı da yaptık... Bu normal. Marsilya ligde çok iyi durumda olmasa da çok kaliteli bir takım ama bir takım çeyrek finaldeyse fark yaratacak oyunculara sahip olduğu içindir. Bunu diğer maçlarda da görebilirsiniz, Atalanta, Liverpool karşısında 3-0 kazandı... Futbol bu ve bunu söylemeye gerek yok. Her zaman 5-0 kazanamazsınız. Biz 2-1 kazandık ve bu önemli, tek golle öne geçip Marsilya'daki beraberliği yakalamaya çalışacağız. Avrupa Ligi'ni kazanmayı hayal ediyorum ama kulüp de, sonuç almak için çok çalışan ve her zaman ellerinden geleni yapan bu oyuncu grubu da bunu hayal ediyor. Taraftarların bizi ıslıklaması... Bu insanların görüşü, bazen doğru bazen değil. Harika bir yıl geçirmeye çalıştık, her şeyi kazanmaya çalıştık ama bu kolay değil. Bence çok iyi çalıştık, işleri doğru yapıyoruz. Bence hakemler biraz Sporting'e destek oluyor. Bugün çok iyi oynamadık ama önemli olan galibiyetti."

