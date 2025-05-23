Devon Hall: '1 maçımız daha var!'

EuroLeague'de Final-Four'da Panathinaikos ile karşılaşan Fenerbahçe Beko'da Devon Hall, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.
"1 MAÇIMIZ DAHA VAR"
"Maçı kazandık. Keyifliydi gayet. Gerçekten çok mutluyum ama 1 maçımız daha var, 1 maçımız daha var!
Bazen başkaları, bazen ben katkı vereceğim. Büyük bir fark yok. Herkese güveniyoruz bu takımda, herkese! Errick ve Nicolo da çok iyilerdi."
"1 MAÇIMIZ DAHA VAR"
"Maçı kazandık. Keyifliydi gayet. Gerçekten çok mutluyum ama 1 maçımız daha var, 1 maçımız daha var!
Bazen başkaları, bazen ben katkı vereceğim. Büyük bir fark yok. Herkese güveniyoruz bu takımda, herkese! Errick ve Nicolo da çok iyilerdi."
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