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Devon Hall: "1 maçımız daha var!"

Fenerbahçe Beko'da Devon Hall, Panathinaikos maçı sonrası konuştu.

calendar 23 Mayıs 2025 20:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Devon Hall: '1 maçımız daha var!'
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EuroLeague'de Final-Four'da Panathinaikos ile karşılaşan Fenerbahçe Beko'da Devon Hall, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

"1 MAÇIMIZ DAHA VAR"

"Maçı kazandık. Keyifliydi gayet. Gerçekten çok mutluyum ama 1 maçımız daha var, 1 maçımız daha var!

Bazen başkaları, bazen ben katkı vereceğim. Büyük bir fark yok. Herkese güveniyoruz bu takımda, herkese! Errick ve Nicolo da çok iyilerdi."


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