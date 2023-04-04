Devler Kim Min-Jae'nin peşinde!

Fenerbahçe'den 18 milyon euroya Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae'nin talipleri artıyor.



Daily Mail'de yer alan habere göre; Manchester United, Liverpool ve Tottenham, Napoli defans oyuncusu Kim Min-Jae'yi kadrosuna katmak istiyor.



3 İngiliz ekibinin Güney Koreli oyuncunun 48 milyon euroluk serbest kalma maddesini kullanarak oyuncuyu transfer etmek istedikleri ifade edildi.



26 yaşındaki stoperin de Premier Lig'de forma giymek istediği aktarıldı.



Güney Koreli futbolcu Son Heung-Min'in Tottenham'da olması İngiliz ekibini bir adım öne atabileceği de yazıldı.



Premier Lig ekiplerinin yanı sıra Paris Saint-Germain ve Bayern Münih'in de oyuncu ile yakından ilgilendiği biliniyordu.





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