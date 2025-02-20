Derbinin hakemi Slavko Vincic

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 25. hafta maçlarının hakemlerini açıkladı. Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.
Slavko Vincic'in yardımcılıklarını ülkesinden Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Kadir Sağlam görev yapacak. VAR hakemi, daha sonra açıklanacak. Derbide gözlemci olarak yüksek ihtimalle Muhittin Boşat yer alacak.
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SLAVKO VİNCİC'İN KARİYERİ
45 yaşındaki hakem Slavko Vincic, uluslararası arenada çok sayıda önemli maç yönetti. Slovenya'nın en iyi hakemleri arasında yer alan Slavko Vincic, kariyerinde 2024 Şampiyonlar Ligi ve 2022 Avrupa Ligi finali başta olmak üzere, çok sayıda önemli maç yönetti.
UEFA'nın en çok güvendiği hakemlerin başında gelen Vincic, Avrupa Şampiyonasında yarı final ve çeyrek müsabakalarında da düdük çaldı. Sloven hakem, 9 Temmuz EURO 2024'teki İspanya-Fransa yarı fİnal karşılaşmasını yönetti. Deneyimli hakem, 15 yıldır Avrupa maçlarında görev yapıyor. Bu sezon ise 8 kez Şampiyonlar Ligi maçını yönetti.
Vincic, bu sezon Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde birer kez görev yaptı. Borussia Dortmund-Real Madrid arasında geçen sene oynanan son Şampiyonlar Ligi finalini yönetti. Bu hafta ise Şampiyonlar Ligi'nde PSV-Juventus maçında görev aldı.
YABANCI HAKEM KARARI NASIL ALINDI?
TFF, yabancı hakem kararını alırken UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti ile müzakere gerçekleştirdi. Bu müzakerede ise derbinin hakemi olarak Slavko Vincic öncelik olarak belirlendi. Ardından TFF Yönetim Kurulu toplandı ve her yönetici net fikrini beyan etti. Toplantıda oy birliği ile yabancı hakem kararı çıkarken bundan sonraki derbiler için de yabancı hakem talebinin geleceği belirtildi ve bu konu tartışıldı. Yönetim kurulu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na tam yetki verdi.
GALATASARAY İSTEMEDİ
Galatasaray Kulübü harekete geçti ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Slovenya'da Maribor Kulübü'nün sahibi olması nedeniyle Vincic'i istemediğini TFF'ye bildirdi.
TFF, Vincic başvurusu sonrası Galatasaray'a olumsuz yanıt verdi. TFF, derbiye atanacak yabancı orta hakem konusunda iki takımın da taleplerine yanıt vermeyeceğini kulüplere bildirdi.
Slavko Vincic'in bu sezon ülkesi dışında yönettiği maçlar
Şampiyonlar Ligi
Arsenal 2-0 PSG
Barcelona 4-1 Bayern Münih
Real Madrid 1-3 Milan
Leverkusen 1-0 Inter
Monaco 1-0 Aston Villa
Lille 6-1 Feyenoord
Slavia Prag 2-1 Lille
PSV Eindhoven 3-1 Juventus
Uluslar Ligi
Almanya 1-0 Hollanda
İtalya 1-3 Fransa
Yunanistan Süper Ligi
PAOK 0-0 Panathinaikos
Olympiakos 1-1 Panathinaikos
Suudi Pro Lig
Al Ahli 1-2 Al Halila
BAE Pro Lig
Shabab Al-Ahli 3-0 Al-Wasl
Slavko Vincic'in yardımcılıklarını ülkesinden Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Kadir Sağlam görev yapacak. VAR hakemi, daha sonra açıklanacak. Derbide gözlemci olarak yüksek ihtimalle Muhittin Boşat yer alacak.
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SLAVKO VİNCİC'İN KARİYERİ
45 yaşındaki hakem Slavko Vincic, uluslararası arenada çok sayıda önemli maç yönetti. Slovenya'nın en iyi hakemleri arasında yer alan Slavko Vincic, kariyerinde 2024 Şampiyonlar Ligi ve 2022 Avrupa Ligi finali başta olmak üzere, çok sayıda önemli maç yönetti.
UEFA'nın en çok güvendiği hakemlerin başında gelen Vincic, Avrupa Şampiyonasında yarı final ve çeyrek müsabakalarında da düdük çaldı. Sloven hakem, 9 Temmuz EURO 2024'teki İspanya-Fransa yarı fİnal karşılaşmasını yönetti. Deneyimli hakem, 15 yıldır Avrupa maçlarında görev yapıyor. Bu sezon ise 8 kez Şampiyonlar Ligi maçını yönetti.
Vincic, bu sezon Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde birer kez görev yaptı. Borussia Dortmund-Real Madrid arasında geçen sene oynanan son Şampiyonlar Ligi finalini yönetti. Bu hafta ise Şampiyonlar Ligi'nde PSV-Juventus maçında görev aldı.
YABANCI HAKEM KARARI NASIL ALINDI?
TFF, yabancı hakem kararını alırken UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti ile müzakere gerçekleştirdi. Bu müzakerede ise derbinin hakemi olarak Slavko Vincic öncelik olarak belirlendi. Ardından TFF Yönetim Kurulu toplandı ve her yönetici net fikrini beyan etti. Toplantıda oy birliği ile yabancı hakem kararı çıkarken bundan sonraki derbiler için de yabancı hakem talebinin geleceği belirtildi ve bu konu tartışıldı. Yönetim kurulu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na tam yetki verdi.
GALATASARAY İSTEMEDİ
Galatasaray Kulübü harekete geçti ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Slovenya'da Maribor Kulübü'nün sahibi olması nedeniyle Vincic'i istemediğini TFF'ye bildirdi.
TFF, Vincic başvurusu sonrası Galatasaray'a olumsuz yanıt verdi. TFF, derbiye atanacak yabancı orta hakem konusunda iki takımın da taleplerine yanıt vermeyeceğini kulüplere bildirdi.
Slavko Vincic'in bu sezon ülkesi dışında yönettiği maçlar
Şampiyonlar Ligi
Arsenal 2-0 PSG
Barcelona 4-1 Bayern Münih
Real Madrid 1-3 Milan
Leverkusen 1-0 Inter
Monaco 1-0 Aston Villa
Lille 6-1 Feyenoord
Slavia Prag 2-1 Lille
PSV Eindhoven 3-1 Juventus
Uluslar Ligi
Almanya 1-0 Hollanda
İtalya 1-3 Fransa
Yunanistan Süper Ligi
PAOK 0-0 Panathinaikos
Olympiakos 1-1 Panathinaikos
Suudi Pro Lig
Al Ahli 1-2 Al Halila
BAE Pro Lig
Shabab Al-Ahli 3-0 Al-Wasl
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