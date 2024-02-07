Depremde hayatını kaybeden Metin Muhacir ve eşi anıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatlarını kaybeden A Milli Hentbol Takımı'nın ilk oyuncularından Metin Muhacir ile eşi Nuran Muhacir, Adana'daki kabirleri başında anıldı.



Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, Hatay'da enkaz altında kalarak vefat eden eski Adana Hentbol İl Temsilcisi Metin Muhacir ile eşi için Adana Asri Mezarlık'ta anma töreni gerçekleştirildi.



Törene Metin Muhacir'in oğlu Mehmet Can Muhacir, Adana Hentbol İl Temsilcisi Gökhan Sezer, İl Spor Hizmetleri Müdürü Caner Taymış, Muhacir'in takım arkadaşları ile Şehit Ahmet-Mehmet Oruç Spor Lisesi öğrencileri katıldı.



