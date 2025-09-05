05 Eylül
Karadağ-Çek Cumhuriyeti
21:45
05 Eylül
Slovenya-İsveç
21:45
05 Eylül
Faroe Adaları-Hırvatistan
21:45
05 Eylül
İtalya-Estonya
21:45
05 Eylül
Moldova-İsrail
21:45
05 Eylül
Ukrayna-Fransa
21:45
05 Eylül
İzlanda-Azerbaycan
21:45
05 Eylül
Danimarka-İskoçya
21:45
05 Eylül
Yunanistan-Beyaz Rusya
21:45
05 Eylül
İsviçre-Kosova
21:45

Denizli İdman Yurdu'nda transfer şöleni!

TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Denizli İdman Yurdu, 6 transfer açıkladı.

calendar 05 Eylül 2025 12:12
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Denizli İdman Yurdu'nda transfer şöleni!
TFF 3'üncü Lig'de ilk kez mücadele etmeye hazırlanan Denizli İdmanyurdu 6 transferini birden açıkladı.

Sezonun ilk maçında pazar günü İzmir Çoruhlu FK'yı Denizli Atatürk Stadı'nda ağırlayacak kulüp, Göztepe altyapısından 18 yaşındaki kaleci Ramazan Arda Şahin, Bereketlispor'da forma giyen 18 yaşındaki forvet Enes Üstün, Yenimahalle Belediyespor'dan 19 yaşındaki stoper Enes Balcıoğlu ve Fransa'da ASF Pierrelatte forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Tolga Üncücan ile 3'er yıllık sözleşme imzaladı.

Denizli ekibi 23 Elazığ FK'dan sol bek Hüseyin Akın Aydın ve Manisaspor'dan 23 yaşındaki kenar oyuncusu Mehmet Berke Yanmaz'ı da kadrosuna kattı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
