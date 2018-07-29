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Denis Boyko, Ryan Babel'e özendi! Kırmızı saç...

Dinamo Kiev kalesini koruyan Beşiktaş'ın eski kalecisi Denis Boyko, şampiyon olmaları halinde saçını kırmızıya boyayacağını açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Denis Boyko, Ryan Babel'e özendi! Kırmızı saç...
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29 Temmuz 2018 16:11
Beşiktaş ile yollarını ayırıp Dinamo Kiev'e transfer olan Ukraynalı kaleci Denis Boyko, Ukrayna basınına röportaj verdi.

Boyko, lig şampiyonluğu hakkında konuşurken ''Takımda herkes şampiyonluğa odaklanmış durumda. Her futbolcu bunu istiyor. Eğer şampiyon olursak saçımı kırmızıya boyarım. Belki de boyamam ama kesin yapacak bir şey bulurum.'' dedi.

Bu sezon bonservissiz bir şekilde Beşiktşa'tan Dinamo Kiev'e transfer olan 30 yaşındaki kaleci, Kiev ekibiyle çıktığı 3 maçta da kalesini gole kapattı.

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