Denis Boyko, Ryan Babel'e özendi! Kırmızı saç...

ile yollarını ayırıp'e transfer olan Ukraynalı kaleci, Ukrayna basınına röportaj verdi.Boyko, lig şampiyonluğu hakkında konuşurken ''Takımda herkes şampiyonluğa odaklanmış durumda. Her futbolcu bunu istiyor. Eğer şampiyon olursak saçımı kırmızıya boyarım. Belki de boyamam ama kesin yapacak bir şey bulurum.'' dedi.Bu sezon bonservissiz bir şekilde Beşiktşa'tan Dinamo Kiev'e transfer olan 30 yaşındaki kaleci, Kiev ekibiyle çıktığı 3 maçta da kalesini gole kapattı.