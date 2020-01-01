Davis: "Lakers ile şampiyon olma hissi, beklentimin ötesinde oldu!"

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, NBA şampiyonu olma hissiyatının, beklentisinin çok daha ötesinde olduğunu itiraf etti.



Davis, Complex'ten Adam Caparell ile yaptığı röportajda, Lakers ile 2020 NBA şampiyonluğunu kazanmanın sadece ilk olduğu için değil, bubble'da kazandığı için de özel olduğunu belirtti.



Davis, şampiyonluk kazanmanın beklentilerini karşılayıp karşılamadığı sorulduğunda, şu yanıtı verdi:



"Bence aştı bile. Özellikle bir bubble'ın içinde şampiyonluk kazanmak çok zor olduğu için. Bunu o ortamda başarmak, sanırım beklentilerimizi aştı. Bir oyuncu ve insan olarak kendim hakkında çok şey öğrendim ve bence bu durumda olmak herkes için faydalı oldu.



Kazanabilmemizin yanında, bunun eğlenceli olacağını düşünmüştük ve oldu da. Ama o hücum saati sıfıra vurduğunda, insanlar size basketbol bakış açısından dünyada şampiyonluk kazanmak gibi başka bir his olmadığını söylerler ve bu gerçekleştiğinde, üzerine konuştuğunuz bu duygu yeterince kusursuz bir şekilde tarif edilemiyor. Kendi arenamızda, taraftarlarımızla bunun kutlamanın nasıl bir şey olacağını hayal edemiyorum bile.



Ne olursa olsun, burada her zaman sevileceğimi düşünüyorum, çünkü bir şampiyonluğumuz var. Bu takım, şampiyonluk kazanmak için harika bir yer, başka bir yer gibi değil. Kazanmaya alışmış ve hep kazanmak isteyen tarihi bir takım için bunu başarabildiğim için mutluyum. Herkesin beklentisini karşıladı. Hatta fazlasıydı da."



Davis'in 2020-21 sezonu için 28.7 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu geri çevirdikten sonra sınırsız bir serbest oyuncu olmaya hazır olduğu bildirilmişti, ancak genel beklenti, yıldız oyuncunun Lakers ile yeni bir maksimum anlaşma imzalaması üzerine.



