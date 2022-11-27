Davis Kupası finalinde Avustralya'nın rakibi Kanada

Teniste ülkelerin yarıştığı en önemli organizasyon 2022 Davis Kupası'nda Kanada, İtalya'yı 2-1 yenerek finale yükseldi.



İspanya'nın Malaga kentinde düzenlenen organizasyonun yarı finalinde İtalya ile Kanada, üç maçlık seride karşılaştı.



Tek erkekler maçlarının ilkinde, İtalyan Lorenzo Sonego, Kanadalı Denis Shapovalov'u 7-6, 6-7 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek ülkesini 1-0 öne geçirdi.



İkinci tekler maçında ise Kanadalı Felix Auger-Aliassime, İtalyan Lorenzo Musetti'yi 6-3 ve 6-4 sona eren setlerle 2-0 mağlup ederek skoru 1-1'e getirdi.



Sonucu belirleyen çift erkekler müsabakasında İtalyan Matteo Berrettini-Fabio Fognini ikilisi ile Kanadalı Felix Auger-Aliassime-Vasek Pospisil çifti karşılaştı. Kanadalı tenisçiler, müsabakayı 7-6 ve 7-5'lik setlerle 2-0 kazandı ve eşleşmede 2-1 galip gelerek ülkelerini finale taşıdı.



Bu sonuçla Kanada, finalde Avustralya'nın rakibi oldu.





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