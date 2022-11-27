Davis Kupası finalinde Avustralya'nın rakibi Kanada

Teniste ülkelerin yarıştığı en önemli organizasyon 2022 Davis Kupası'nda Kanada, İtalya'yı 2-1 yenerek finale yükseldi.
İspanya'nın Malaga kentinde düzenlenen organizasyonun yarı finalinde İtalya ile Kanada, üç maçlık seride karşılaştı.
Tek erkekler maçlarının ilkinde, İtalyan Lorenzo Sonego, Kanadalı Denis Shapovalov'u 7-6, 6-7 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek ülkesini 1-0 öne geçirdi.
İkinci tekler maçında ise Kanadalı Felix Auger-Aliassime, İtalyan Lorenzo Musetti'yi 6-3 ve 6-4 sona eren setlerle 2-0 mağlup ederek skoru 1-1'e getirdi.
Sonucu belirleyen çift erkekler müsabakasında İtalyan Matteo Berrettini-Fabio Fognini ikilisi ile Kanadalı Felix Auger-Aliassime-Vasek Pospisil çifti karşılaştı. Kanadalı tenisçiler, müsabakayı 7-6 ve 7-5'lik setlerle 2-0 kazandı ve eşleşmede 2-1 galip gelerek ülkelerini finale taşıdı.
Bu sonuçla Kanada, finalde Avustralya'nın rakibi oldu.
İspanya'nın Malaga kentinde düzenlenen organizasyonun yarı finalinde İtalya ile Kanada, üç maçlık seride karşılaştı.
Tek erkekler maçlarının ilkinde, İtalyan Lorenzo Sonego, Kanadalı Denis Shapovalov'u 7-6, 6-7 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek ülkesini 1-0 öne geçirdi.
İkinci tekler maçında ise Kanadalı Felix Auger-Aliassime, İtalyan Lorenzo Musetti'yi 6-3 ve 6-4 sona eren setlerle 2-0 mağlup ederek skoru 1-1'e getirdi.
Sonucu belirleyen çift erkekler müsabakasında İtalyan Matteo Berrettini-Fabio Fognini ikilisi ile Kanadalı Felix Auger-Aliassime-Vasek Pospisil çifti karşılaştı. Kanadalı tenisçiler, müsabakayı 7-6 ve 7-5'lik setlerle 2-0 kazandı ve eşleşmede 2-1 galip gelerek ülkelerini finale taşıdı.
Bu sonuçla Kanada, finalde Avustralya'nın rakibi oldu.
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