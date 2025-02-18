Davinson Sanchez'den gelecek hafta vurgusu!

Galatasaray'ın yıldız savunmacısı Davinson Sanchez, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Davinson Sanchez'den gelecek hafta vurgusu!
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18 Şubat 2025 19:20
Son güncelleme 18 Şubat 2025 19:29
Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Davinson Sanchez, Instagram hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Rizespor karşısında oynanan maçta Victor Osimhen ile bir fotoğrafını paylaşan Kolombiyalı oyuncu, paylaşımın altına, "Sonuna kadar. Önümüzde büyük bir hafta var." yazısını ekledi.

Davinson Sanchez'in bu paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 27 maça çıkan Sanchez, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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