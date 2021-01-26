Darüşşafaka Tekfen, Oostende'ye konuk oluyor!

Darüşşafaka Tekfen, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Filou Oostende'ye konuk olacak.

Haber; AA
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Darüşşafaka Tekfen, Oostende'ye konuk oluyor!
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26 Ocak 2021 15:04
Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. hafta maçında yarın deplasmanda Belçika'nın Filou Oostende ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Oostende kentindeki Versluys Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.

Grupta birer galibiyet ve dörder mağlubiyeti olan iki takımın da tur atlama şansı bulunmuyor.



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