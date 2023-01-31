Darüşşafaka, Lenovo Tenerife karşısında!

Darüşşafaka Lassa, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Lenovo Tenerife'yi ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Darüşşafaka, Lenovo Tenerife karşısında!
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31 Ocak 2023 15:51
Darüşşafaka Lassa Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu L Grubu ikinci hafta maçında çarşamba günü İspanya'nın Lenovo Tenerife ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Darüşşafaka Lassa, gruptaki ilk maçında deplasmanda Surne Bilbao'ya 85-75 yenildi. Lenovo Tenerife ise ilk karşılaşmasında UCAM Murcia'yı 85-65 mağlup etti.

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