Darüşşafaka, Lenovo Tenerife karşısında!

Darüşşafaka Lassa Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu L Grubu ikinci hafta maçında çarşamba günü İspanya'nın Lenovo Tenerife ekibiyle karşı karşıya gelecek.
Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Darüşşafaka Lassa, gruptaki ilk maçında deplasmanda Surne Bilbao'ya 85-75 yenildi. Lenovo Tenerife ise ilk karşılaşmasında UCAM Murcia'yı 85-65 mağlup etti.
Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Darüşşafaka Lassa, gruptaki ilk maçında deplasmanda Surne Bilbao'ya 85-75 yenildi. Lenovo Tenerife ise ilk karşılaşmasında UCAM Murcia'yı 85-65 mağlup etti.
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