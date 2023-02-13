Danny Green, Cavaliers'a çok yakın!

Veteran forvet Danny Green'in Houston Rockets ile anlaşarak serbest kalacağı ve Cleveland Cavaliers ile sezonun geri kalanı için sözleşme imzalamaya hazırlandığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Danny Green, Cavaliers'a çok yakın!
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13 Şubat 2023 12:11
Veteran forvet Danny Green'in Houston Rockets ile anlaşarak serbest kalacağı ve Cleveland Cavaliers ile sezonun geri kalanı için sözleşme imzalamaya hazırlandığı belirtildi.

Önceki haftaki son takas gününde Memphis Grizzlies'ten Rockets'a takas edilmiş olan Green'le ilgilenen takımlar arasında Boston Celtics, Los Angeles Lakers ve Phoenix Suns da yer alıyordu.

Cavaliers'ın takas pazarında bir süredir bir forvet arayışında olduğu biliniyordu.

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