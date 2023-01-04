Danimarka'nın genç gözdesi Premier Lig'e!

Kadrosuna gelecek vadeden yıldızları katmak isteyen Leicester'ın gündemine Kopenhag'ın genç yıldızı geldi.



İngiliz basınında yer alan habere göre; İngiliz ekibi, Danimarkalı sol bek oyuncusu Victor Kristiansen'i kadrosuna katmak istiyor.



6-9 MİLYON EURO'YA BİTER



Haberde Kuzey'in en iyi savunma oyuncu olduğu belirtilen Kristiansen için İngiliz ekibinin yaklaşık 6 ila 9 milyon Euro civarı bir ücrete transferi bitirebileceğine inandığı belirtildi.



ÖN GÖRÜŞME YAPILDI



Leicester City yetkililerinin oyuncu için bir ön görüşme gerçekleştirdiği ve transferin kısa süre içinde tamamlanabileceği ifade edildi.



Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösterilen 20 yaşındaki oyuncu, Kopenhag formasıyla çıktığı toplam 73 maçta 1 gol ve 8 asist yaptı.





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