TRANSFER YAPILACAK MEVKİLERİ AÇIKLADI

Sol bek, kanat oyuncuları ve orta saha

"SERDAR AZİZ VE TOLGAY ARSLAN İLE İLGİLENİYORUZ"

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, TRT Spor'dan Ersin Düzen'e konuştu.Ersin Düzen, aynı uçakta olduğu Damien Comolli ile ilgili olarak, "Uçakta önünde bir tablet vardı. Defterin h" ifadelerini kullandı.Damien Comolli, "" ifadelerini kullandı.Fransız sportif direktör," diyerek sözlerini sürdürdü.Serdar Aziz ve Tolgay Arslan ile ilgili olarak Comolli, "." dedi.Kendisiyle ilgili eleştirileri takip ettiğini belirten Fransız futbol adamı, "" diyerek sözlerini noktaladı.