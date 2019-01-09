Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, TRT Spor'dan Ersin Düzen'e konuştu.
Ersin Düzen, aynı uçakta olduğu Damien Comolli ile ilgili olarak, "Uçakta önünde bir tablet vardı. Defterin hemen hemen her mevkiyle ilgili olarak 7-8 adet futbolcu ismi vardı. Bu futbolcularla ilgili çalışmalar yapıyordu." ifadelerini kullandı.
Damien Comolli, "Fenerbahçe'deki görevimin başındayım. Transferin çalışmalarına devam ediyorum. Sadık Çiftpınar'ın imzası sırasında yurt dışındaydm. O gün 2 transfer görüşmesi yapıyordum. Fotoğraf içerisinde bu yüzden olamadım. Bu durumu speküle ettiler. Sadık'ın transferini ben bitirdim. Transferi bitirdikten sonra İstanbul'dan ayrıldım." ifadelerini kullandı.
TRANSFER YAPILACAK MEVKİLERİ AÇIKLADI
Fransız sportif direktör, "Forvet transferi yapmayacağız. Başka mevkilerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Sol bek, kanat oyuncuları ve orta saha ile ilgili girişimlerimiz devam ediyor." diyerek sözlerini sürdürdü.
"SERDAR AZİZ VE TOLGAY ARSLAN İLE İLGİLENİYORUZ"
Serdar Aziz ve Tolgay Arslan ile ilgili olarak Comolli, "Oyuncularla ilgileniyoruz. Teknik olarak bu konuyla ilgili başka açıklama yapamayacağım." dedi.
Kendisiyle ilgili eleştirileri takip ettiğini belirten Fransız futbol adamı, "Her gün takip ediyorum. Bütün gazeteleri tercüme ettiriyorum. Sosyal medyaya dahi bakıyorum. Hiçbiri umrumda değil. Sadece işime bakıyorum. Görevime devam edeceğim." diyerek sözlerini noktaladı.
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Ersin Düzen, aynı uçakta olduğu Damien Comolli ile ilgili olarak, "Uçakta önünde bir tablet vardı. Defterin hemen hemen her mevkiyle ilgili olarak 7-8 adet futbolcu ismi vardı. Bu futbolcularla ilgili çalışmalar yapıyordu." ifadelerini kullandı.
Damien Comolli, "Fenerbahçe'deki görevimin başındayım. Transferin çalışmalarına devam ediyorum. Sadık Çiftpınar'ın imzası sırasında yurt dışındaydm. O gün 2 transfer görüşmesi yapıyordum. Fotoğraf içerisinde bu yüzden olamadım. Bu durumu speküle ettiler. Sadık'ın transferini ben bitirdim. Transferi bitirdikten sonra İstanbul'dan ayrıldım." ifadelerini kullandı.
TRANSFER YAPILACAK MEVKİLERİ AÇIKLADI
Fransız sportif direktör, "Forvet transferi yapmayacağız. Başka mevkilerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Sol bek, kanat oyuncuları ve orta saha ile ilgili girişimlerimiz devam ediyor." diyerek sözlerini sürdürdü.
"SERDAR AZİZ VE TOLGAY ARSLAN İLE İLGİLENİYORUZ"
Serdar Aziz ve Tolgay Arslan ile ilgili olarak Comolli, "Oyuncularla ilgileniyoruz. Teknik olarak bu konuyla ilgili başka açıklama yapamayacağım." dedi.
Kendisiyle ilgili eleştirileri takip ettiğini belirten Fransız futbol adamı, "Her gün takip ediyorum. Bütün gazeteleri tercüme ettiriyorum. Sosyal medyaya dahi bakıyorum. Hiçbiri umrumda değil. Sadece işime bakıyorum. Görevime devam edeceğim." diyerek sözlerini noktaladı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın