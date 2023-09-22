Dağ Bisikleti Yarışları başladı

Erzurum'da MTA Cup Rice Series Dağ Bisikleti Yarışları başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Dağ Bisikleti Yarışları başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Eylül 2023 18:19
Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen MTA Cup Rice Series Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları, Erzurum'da başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Erzurum Valiliği ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Uluslararası Bisiklet Federasyonu onayı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen organizasyona, 6 ülkeden 176 sporcu katılıyor.

İlk gün yarışmalarda elit erkekler ve kadınlar branşında sporcular parkurda dereceye girmek için ter döktü.

Yarışmada, 1,8 kilometrelik Sultan Tahtı MTB C3 parkurunu 11 erkek ve 5 kadın sporcu tamamladı.

İlk gün etabındaki yarışmada dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery