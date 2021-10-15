Cyle Larin: "Galatasaray maçında göstereceğiz"

Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu Cyle Larin, Başakşehir'e 3-2 yenildikleri maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Cyle Larin: 'Galatasaray maçında göstereceğiz'
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15 Ekim 2021 22:14
Beşiktaş'ta Cyle Larin, Başakşehir'e 3-2 yenildikleri maçın ardından konuştu.

Daha iyi olmaları gerektiğini söyleyen Larin, "2. yarıda daha iyiydik, daha iyi oynadık ama rakip 2 fırsat buldu, 2 gol attı. Kabul etmemiz gereken bir şey var, 3 gol yememeliydik. İdmanlarda daha çok çalışacağız. Biz daha iyi olmalıydık, yeterince iyi değildi." dedi.

Sporting ve Galatasaray maçlarıyla ilgili görüşleri sorulan Larin, "Zor maçlar. Sporting ve Galatasaray maçları önemli. Beşiktaş olduğumuzu herkese göstereceğiz." ifadelerini kullandı.


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