Curry: "Üçlük rekorunu kıracağım gece için sabırsızım!"

Golden State Warriors süperstarı Steph Curry, tüm zamanların üç sayı rekorunu elde etmenin sürekli aklında olduğunu söyledi.



Curry, tüm zamanların en çok üçlük isabeti bulan oyuncuları listesinde ikinci sırada yer almanın ve adım adım zirveye yaklaşmanın kendisine nasıl hissettirdiği konusunda şu ifadeleri kullandı:



"Maç başına üç ya da dört üçlük üzerinden hesaplarsak, aşağı yukarı ne zaman olacağını biliyorum. Ama bu noktaya hiçbir zaman odağımı bozmayarak eriştim. Geçen yıl Reggie'yi (Miller) geçmek bile benim için olağanüstü bir andı, çünkü lige girdiğimden beri radarımda olan bir şeydi.



Bu adamlar, çocukluğum boyunca örnek aldığım adamlardı. Ray'e (Allen) karşı biraz oynama fırsatı da bulmuştum. Yani o gece için sabırsızım. O seviyede şut atmanın nasıl bir şey olduğunu yalnızca üçümüz bildiğimiz için, kesinlikle duygusal bir an olacak."



Önceki sezon yalnızca 63 maçta 337 üçlük isabeti bulmuş olan Steph, şu anda 2973 ile zirvede yer alan Allen'a yalnızca 140 üçlük isabeti uzaklıkta.



