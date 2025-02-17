Jayson Tatum'ın 15, Stephen Curry'nin ise 12 sayı kaydettiği karşılaşmada Shaq's OGs, Chuck's Global Stars karşısında 2025 All-Star Maçı'nı kazandı.
Golden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry, Shaq's OGs'yi mini turnuvanın finalinde zafere taşıyarak kariyerinin ikinci All-Star Maçı MVP'si ödülünü almayı başardı.
DÖRT TAKIM MÜCADELE ETTİ
NBA All-Star Maçı, San Francisco'da yeni bir formatla başladı. Organizasyon, üç All-Star takımının yanı sıra Cuma günü düzenlenen Rising Stars Challenge'ın galibi olan ekibin mücadele ettiği dört takımlı bir mini turnuvaya sahne oldu.
Turnuvada sırasıyla maçlar şu şekilde sonuçlandı:
Chuck's Global Stars 41-32 Kenny's Young Stars
Milli oyuncu Alperen Şengün'ün de yer aldığı Shaq's OGs, Kenny's Young Stars ekibini mağlup etti. Alperen maçı 4 sayı ve 1 ribaund ile tamamlarken, maçın en skorer ismi, 12 sayıyla Chuck's Global Stars'ı finale taşıyan Shai Gilgeous-Alexander oldu. Üç sayı çizgisinin gerisinden iki isabet bulan ve toplamda 5/5 şut isabetiyle oynayan Gilgeous-Alexander, takımının galibiyetinde başrolü üstlendi.
San Antonio Spurs'ün çaylak yıldızı Victor Wembanyama, All-Star kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı. Fransız oyuncu, Cade Cunningham'a yaptığı blok ve Nikola Jokic'ten aldığı alley-oop pasını smaçla tamamlamasıyla gecenin en dikkat çeken performanslarından birine imza attı.
Shaq's OGs 42-35 Candace's Rising Stars
Candace Parker'ın Rising Stars ekibi, yıldızlarla dolu Shaq's OGs karşısında büyük bir direnç gösterdi ancak galibiyete ulaşamadı. Damian Lillard, 9 sayıyla takımına liderlik ederken, son saniyelerde kaydettiği üçlükle Shaquille O'Neal'ın ekibinin finale yükselmesini sağladı.
Cuma günü kendi mini turnuvasını kazanarak bu mücadelede yer alma hakkı elde eden Rising Stars, Lillard ve arkadaşlarıyla başa baş bir oyun sergiledi. Ancak Jaylen Brown'ın art arda kaydettiği 8 sayı, Shaq's OGs'yi 34-28 öne taşıdı.
O'Neal'ın takımı, 40 sayılık hedefe yalnızca 3 yaklaşmasına rağmen bir süre skor üretmekte zorlandı. Rising Stars, farkı kapatarak umutlansa da Kevin Durant'in smacı ve ardından Lillard'ın uzak mesafeden attığı üçlükle mağlubiyetten kaçamadı.
STEPH CURRY 2. KEZ MVP!
Shaq's OGs 41-25 Chuck's Global Stars
Jayson Tatum'ın 15, Stephen Curry'nin ise 12 sayı kaydettiği karşılaşmada Shaq's OGs, Chuck's Global Stars karşısında son bölümde farkı açarak 2025 All-Star Maçı'nı kazandı.
Golden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry, Shaq's OGs'yi mini turnuvanın finalinde zafere taşıyarak kariyerinin ikinci All-Star Maçı MVP'si ödülünü kazandı.
36 yaşındaki oyuncu, final maçında yarı sahadan attığı üçlük de dahil olmak üzere 12 sayı, 4 ribaund, 2 asist ve 1 top çalma kaydettiği performansıyla ev sahibi kalabalığı coşturdu.
Curry, kariyerinde böylece ikinci kez NBA All-Star maçında MVP ödülü kazanmış oldu.
Alperen ise final maçında toplam 19 saniye süre alabildi ve hiçbir istatistik kaydedemedi.
LeBRON VE EDWARDS OYNAMADI
Öte yandan, Shaq's OGs kadrosunda yer alan LeBron James'in maça çıkması bekleniyordu. Ancak yıldız oyuncu, etkinlikten saatler önce ayak bileği ve ayak tabanındaki ağrılar nedeniyle forma giymeyeceğini duyurdu.
Young Stars kadrosunda bulunan Anthony Edwards karşılaşmada forma giymedi. Minnesota Timberwolves'un yıldız oyuncusu, The Associated Press'ten Tim Reynolds'a yaptığı açıklamada kasık sakatlığı nedeniyle oynayamadığını söyledi. ESPN'den Marc J. Spears'ın haberine göre, Edwards'ın soğuk algınlığıyla da mücadele ettiği öğrenildi.
Golden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry, Shaq's OGs'yi mini turnuvanın finalinde zafere taşıyarak kariyerinin ikinci All-Star Maçı MVP'si ödülünü almayı başardı.
DÖRT TAKIM MÜCADELE ETTİ
NBA All-Star Maçı, San Francisco'da yeni bir formatla başladı. Organizasyon, üç All-Star takımının yanı sıra Cuma günü düzenlenen Rising Stars Challenge'ın galibi olan ekibin mücadele ettiği dört takımlı bir mini turnuvaya sahne oldu.
Turnuvada sırasıyla maçlar şu şekilde sonuçlandı:
Chuck's Global Stars 41-32 Kenny's Young Stars
Milli oyuncu Alperen Şengün'ün de yer aldığı Shaq's OGs, Kenny's Young Stars ekibini mağlup etti. Alperen maçı 4 sayı ve 1 ribaund ile tamamlarken, maçın en skorer ismi, 12 sayıyla Chuck's Global Stars'ı finale taşıyan Shai Gilgeous-Alexander oldu. Üç sayı çizgisinin gerisinden iki isabet bulan ve toplamda 5/5 şut isabetiyle oynayan Gilgeous-Alexander, takımının galibiyetinde başrolü üstlendi.
San Antonio Spurs'ün çaylak yıldızı Victor Wembanyama, All-Star kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı. Fransız oyuncu, Cade Cunningham'a yaptığı blok ve Nikola Jokic'ten aldığı alley-oop pasını smaçla tamamlamasıyla gecenin en dikkat çeken performanslarından birine imza attı.
Shaq's OGs 42-35 Candace's Rising Stars
Candace Parker'ın Rising Stars ekibi, yıldızlarla dolu Shaq's OGs karşısında büyük bir direnç gösterdi ancak galibiyete ulaşamadı. Damian Lillard, 9 sayıyla takımına liderlik ederken, son saniyelerde kaydettiği üçlükle Shaquille O'Neal'ın ekibinin finale yükselmesini sağladı.
Cuma günü kendi mini turnuvasını kazanarak bu mücadelede yer alma hakkı elde eden Rising Stars, Lillard ve arkadaşlarıyla başa baş bir oyun sergiledi. Ancak Jaylen Brown'ın art arda kaydettiği 8 sayı, Shaq's OGs'yi 34-28 öne taşıdı.
O'Neal'ın takımı, 40 sayılık hedefe yalnızca 3 yaklaşmasına rağmen bir süre skor üretmekte zorlandı. Rising Stars, farkı kapatarak umutlansa da Kevin Durant'in smacı ve ardından Lillard'ın uzak mesafeden attığı üçlükle mağlubiyetten kaçamadı.
STEPH CURRY 2. KEZ MVP!
Shaq's OGs 41-25 Chuck's Global Stars
Jayson Tatum'ın 15, Stephen Curry'nin ise 12 sayı kaydettiği karşılaşmada Shaq's OGs, Chuck's Global Stars karşısında son bölümde farkı açarak 2025 All-Star Maçı'nı kazandı.
Golden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry, Shaq's OGs'yi mini turnuvanın finalinde zafere taşıyarak kariyerinin ikinci All-Star Maçı MVP'si ödülünü kazandı.
36 yaşındaki oyuncu, final maçında yarı sahadan attığı üçlük de dahil olmak üzere 12 sayı, 4 ribaund, 2 asist ve 1 top çalma kaydettiği performansıyla ev sahibi kalabalığı coşturdu.
Curry, kariyerinde böylece ikinci kez NBA All-Star maçında MVP ödülü kazanmış oldu.
Alperen ise final maçında toplam 19 saniye süre alabildi ve hiçbir istatistik kaydedemedi.
LeBRON VE EDWARDS OYNAMADI
Öte yandan, Shaq's OGs kadrosunda yer alan LeBron James'in maça çıkması bekleniyordu. Ancak yıldız oyuncu, etkinlikten saatler önce ayak bileği ve ayak tabanındaki ağrılar nedeniyle forma giymeyeceğini duyurdu.
Young Stars kadrosunda bulunan Anthony Edwards karşılaşmada forma giymedi. Minnesota Timberwolves'un yıldız oyuncusu, The Associated Press'ten Tim Reynolds'a yaptığı açıklamada kasık sakatlığı nedeniyle oynayamadığını söyledi. ESPN'den Marc J. Spears'ın haberine göre, Edwards'ın soğuk algınlığıyla da mücadele ettiği öğrenildi.