DÖRT TAKIM MÜCADELE ETTİ

STEPH CURRY 2. KEZ MVP!

LeBRON VE EDWARDS OYNAMADI

Jayson Tatum'ın 15,ise 12 sayı kaydettiği karşılaşmada Shaq's OGs, Chuck's Global Stars karşısında 2025 All-Star Maçı'nı kazandı.Golden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry, Shaq's OGs'yi mini turnuvanın finalinde zafere taşıyaraködülünü almayı başardı.NBA All-Star Maçı, San Francisco'da yeni bir formatla başladı. Organizasyon, üç All-Star takımının yanı sıra Cuma günü düzenlenen Rising Stars Challenge'ın galibi olan ekibin mücadele ettiği dört takımlı bir mini turnuvaya sahne oldu.Turnuvada sırasıyla maçlar şu şekilde sonuçlandı:Milli oyuncude yer aldığı Shaq's OGs, Kenny's Young Stars ekibini mağlup etti.tamamlarken, maçın en skorer ismi, 12 sayıyla Chuck's Global Stars'ı finale taşıyanoldu. Üç sayı çizgisinin gerisinden iki isabet bulan ve toplamda 5/5 şut isabetiyle oynayan Gilgeous-Alexander, takımının galibiyetinde başrolü üstlendi.San Antonio Spurs'ün çaylak yıldızı Victor Wembanyama, All-Star kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı. Fransız oyuncu, Cade Cunningham'a yaptığı blok ve Nikola Jokic'ten aldığı alley-oop pasını smaçla tamamlamasıyla gecenin en dikkat çeken performanslarından birine imza attı.Candace Parker'ın Rising Stars ekibi, yıldızlarla dolu Shaq's OGs karşısında büyük bir direnç gösterdi ancak galibiyete ulaşamadı.9 sayıyla takımına liderlik ederken, son saniyelerde kaydettiği üçlükle Shaquille O'Neal'ın ekibinin finale yükselmesini sağladı.Cuma günü kendi mini turnuvasını kazanarak bu mücadelede yer alma hakkı elde eden Rising Stars, Lillard ve arkadaşlarıyla başa baş bir oyun sergiledi. Ancakart arda kaydettiği 8 sayı, Shaq's OGs'yi 34-28 öne taşıdı.O'Neal'ın takımı, 40 sayılık hedefe yalnızca 3 yaklaşmasına rağmen bir süre skor üretmekte zorlandı. Rising Stars, farkı kapatarak umutlansa da Kevin Durant'in smacı ve ardından Lillard'ın uzak mesafeden attığı üçlükle mağlubiyetten kaçamadı.Jayson Tatum'ın 15,ise 12 sayı kaydettiği karşılaşmada Shaq's OGs, Chuck's Global Stars karşısında son bölümde farkı açarak 2025 All-Star Maçı'nı kazandı.Golden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry, Shaq's OGs'yi mini turnuvanın finalinde zafere taşıyarak kariyerinin ikinci All-Star Maçı MVP'si ödülünü kazandı.36 yaşındaki oyuncu, final maçındaattığı üçlük de dahil olmak üzere 12 sayı, 4 ribaund, 2 asist ve 1 top çalma kaydettiği performansıyla ev sahibi kalabalığı coşturdu.Curry, kariyerinde böylecekez NBA All-Star maçındaödülü kazanmış oldu.Alperen ise final maçında toplam 19 saniye süre alabildi ve hiçbir istatistik kaydedemedi.Öte yandan, Shaq's OGs kadrosunda yer alanmaça çıkması bekleniyordu. Ancak yıldız oyuncu, etkinlikten saatler önce ayak bileği ve ayak tabanındakinedeniyle formaduyurdu.Young Stars kadrosunda bulunankarşılaşmada forma giymedi. Minnesota Timberwolves'un yıldız oyuncusu, The Associated Press'ten Tim Reynolds'a yaptığı açıklamadanedeniyle oynayamadığını söyledi. ESPN'den Marc J. Spears'ın haberine göre, Edwards'ında mücadele ettiği öğrenildi.