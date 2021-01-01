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Curry: "Mavericks, kötü bir iş kararı verdi..."

Philadelphia 76ers guardı Seth Curry, kendisini takas eden eski takımı Dallas Mavericks'e laf attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers guardı Seth Curry, kendisini takas eden eski takımı Dallas Mavericks'e laf attı.

Mavericks, geçtiğimiz Kasım ayında Curry'yi Josh Richardson karşılığında, Draft gecesinde takas etmişti.

Curry, geçtiğimiz gece eski takımına karşı ekstra bir motivasyonla oynayarak, mevcut ekibi Philadelphia'nın galibiyete ulaşmasında büyük bir rol oynamıştı ve maçtan sonra eski takımı için şu ifadeleri kullandı:

"Asla kişisel bir şey değil. Oradaki birçok adama çok saygı duyuyorum. Sadece kötü bir iş kararı verdiklerini düşünüyorum, ama bunlar her zaman oluyor. Bu işler böyledir."

Seth, maçı 15 sayı ile tamamlamış ve savunma tarafında Josh Richardson'a karşı iyi bir performans sergilemişti.


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