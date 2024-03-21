Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, kariyerinde beşinci kez bir sezonda 300 üçlük isabeti bularak NBA tarihine geçti.



Warriors, Memphis Grizzlies'e karşı maçı 137-116'lık skorla kazanırken, Curry maçı 14 sayı, 2 ribaund, 3 asist ve 1 blokla tamamladı.



Steph dışında bir sezonda 300 üçlük atan diğer oyuncular Klay Thompson (2023) ve James Harden (2019) olmuştu.



Curry, NBA tarihinde bu başarıya birden çok kez ulaşan tek oyuncu konumunda.



Bu ayın başlarında 36 yaşına giren Curry, herhangi bir yavaşlama belirtisi göstermedi ve bu sezon 62 maçta 26,8 sayı, 4,9 asist ve 4,4 ribaund ortalamalarına sahip.





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