Crystal Palace, Newcastle'ı Mateta ile devirdi

Premier Lig'in 29. hafta maçında Crystal Palace evinde Newcastle United'ı 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Crystal Palace, Newcastle'ı Mateta ile devirdi
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25 Nisan 2024 00:00
Premier Lig'in 29. hafta maçında Oliver Glasner'in ekibi Crystal Palace evinde Newcastle United'ı 2-0 mağlup etti.

Selhurst Park'ta oynanan maçta Crystal Palace'ın gollerini 55 ve 88. dakikalarda Jean-Philippe Mateta attı.

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3. galibiyetini alan Crystal Palace puanını 39'a yükseltirken, Newcastle United 50 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Palace deplasmanda Fulham ile karşılaşırken, Newcastle United evinde Sheffield United'ı ağırlayacak.

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