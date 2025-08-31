Çorum FK transferi açıkladı: Oğulcan Çağlayan

Çorum FK, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor forması giyen Oğulcan Çağlayan ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Siyah-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Oğulcan Çağlayan ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Oğulcan'a aramıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz!" ifadesine yer verildi.
1 yıldır Kocaelispor forması giyen Oğulcan Çağlayan, körfez ekibiyle Süper Lig'e yükselme zaferi yaşamıştı.
