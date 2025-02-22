Çorum FK, Adanaspor'a evinde takıldı

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Çorum FK ile Adanaspor karşı karşıya geldi.
Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan maçta Çorum FK ile Adanaspor 1-1 berabere kaldı.
Adanaspor'un golü 45+1. dakikada Sokol Çikalleshi'nin penaltıdan attığı golle gelirken Çorum FK'nin eşitlik golü 72. dakikada Bel Durel Avounou'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Çorum FK, 39 puanla 6. sıraya yükselirken Adanaspor 21 puanla 19. sırada yer aldı.
Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan maçta Çorum FK ile Adanaspor 1-1 berabere kaldı.
Adanaspor'un golü 45+1. dakikada Sokol Çikalleshi'nin penaltıdan attığı golle gelirken Çorum FK'nin eşitlik golü 72. dakikada Bel Durel Avounou'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Çorum FK, 39 puanla 6. sıraya yükselirken Adanaspor 21 puanla 19. sırada yer aldı.
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